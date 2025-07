Viviane Araújo fala sobre Virginia na Grande Rio: "Não tenho que achar nada"

Em uma entrevista a um programa do TV LeoDias nesta quinta-feira (3/7), a atriz Viviane Araújo finalmente comentou sobre a escolha de Virginia Fonseca como rainha de bateria da Grande Rio.

Rainha absoluta do Salgueiro há mais de 18 anos, Viviane foi direta ao ser questionada sobre a entrada da influenciadora digital no posto mais cobiçado do Carnaval. “Eu não tenho que achar nada! É a escola, a Grande Rio convidou ela. Não sou contra, como sempre falei, eu acho que carnaval é para todo mundo”, afirmou, deixando claro que a decisão cabe exclusivamente à agremiação rival.

Apesar da neutralidade inicial, Viviane não poupou palavras ao falar sobre o peso simbólico que a posição de rainha carrega para quem vive o Carnaval de dentro da comunidade. “Quando você é de uma escola, se doa… Aí vem uma pessoa do nada e chega lá. Realmente, quem é daí se sente diminuída. Estou falando em relação a esse cargo de rainha de bateria, que é muito almejado por muitas meninas que são da comunidade”, declarou, revelando a tensão que a nomeação pode gerar entre integrantes tradicionais.

Mesmo com as críticas à escolha da escola, a atriz e sambista condenou os ataques à influenciadora e defendeu que o público aguarde para ver como Virginia vai se comportar no novo papel. “Eu acho que se ela vai, então se doa, se entrega e vamos ver o que vai ser”, completou Viviane.