Emily Garcia e Victor Igoh anunciam gravidez com vídeo na praia

A influenciadora Emily Garcia, que já é mãe de Miguel, agora espera o primeiro filho com o atual companheiro, o também influenciador Victor Igoh. A revelação foi feita de surpresa na noite de quinta-feira (3/7) por meio de um vídeo delicado, gravado na praia.

O detalhe que fez o público se derreter ainda mais foi a participação de Titina, filha de Victor de um relacionamento anterior. A menina ganhou destaque ao narrar o vídeo que anunciou a chegada do novo integrante da família. “Esse amor se fez presente, um amor que é bem-vindo e de um jeito lindo veio para unir ainda mais a gente…”, declarou, em um trecho da gravação.

No vídeo, Emily aparece com Victor em um cenário à beira-mar, ambos visivelmente tocados pela emoção do momento. “Deus nunca plantaria desejos em nossos corações que fossem em vão. Os planos dEle são e sempre foram perfeitos, só Ele sabe de todas as coisas! Nosso desejo sempre foi estarmos juntos e formar nossa familinha tão sonhada e abençoada”, escreveram na legenda da publicação.

A influenciadora ainda completou com uma declaração que resume o sentimento do casal: “Hoje com o coração transbordando de gratidão, amor, emoção… dividimos com vocês o nosso maior presente: Estamos esperando nosso bebê. Nosso lar vai crescer, nossa Fé se renova e o milagre da vida mais uma vez nos alcança. […] Nossa família cresceu!”

Emily, que participou do reality Rancho do Maia, mostrou nos stories a barriguinha da gestação, revelando que está no terceiro mês. Ela também exibiu as imagens do ultrassom do bebê.