Ex-global é indiciada por desviar R$ 42 milhões do fundador do Atacadão

A ex-atriz da Globo e psicóloga Suzy Camacho, de 64 anos, foi indiciada pela Polícia Civil de São Paulo por suspeita de ter desviado uma verdadeira fortuna do ex-marido, o empresário Farid Curi, fundador da rede Atacadão. O inquérito policial concluiu que Suzy se aproveitou do estado de saúde debilitado do empresário para movimentar valores milionários e, segundo os investigadores, enriquecer de forma ilícita.

Conforme o relatório, Suzy assumiu o controle das finanças de Farid após afastar os filhos e uma funcionária de confiança. Com a ajuda do irmão, Pompilio Camacho, ela teria centralizado todas as decisões financeiras do idoso e executado uma série de operações suspeitas, incluindo saques vultosos, transferências internacionais e doações incompatíveis com sua renda declarada.

Os documentos investigativos apontam movimentações que somam mais de R$ 42 milhões. Entre os destaques estão contas em Mônaco e Miami, além de uma transferência de US$ 450 mil originada nas Bahamas. A ex-atriz também teria adquirido um imóvel de R$ 2,4 milhões pertencente a uma empresa falida, além de realizar doações a familiares que somam quase R$ 1 milhão. Para a polícia, tudo indica um esquema que envolvia uso de laranjas para encobrir a origem dos recursos.

Suzy Camacho foi casada com Farid entre 2013 e 2022, sob regime de separação total de bens. O empresário morreu em setembro de 2022, aos 85 anos. A polícia acusa a ex-atriz de violar artigos do Estatuto do Idoso, especialmente no que diz respeito à apropriação de bens e negligência.

A defesa de Suzy alega que ela é alvo de uma "grande armação" arquitetada pelos filhos do empresário, motivados por ganância. Em nota, o advogado da ex-global nega qualquer envolvimento em atos ilícitos e afirma confiar que “a Justiça restabelecerá a verdade”. Já os representantes legais dos herdeiros reforçam sua confiança na apuração técnica feita pela Polícia Civil e pelo Ministério Público.