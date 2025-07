Corpos de Diogo Jota e André Silva são velados em Portugal

Familiares, amigos e admiradores se reuniram na Capela da Ressurreição, em Gondomar, nesta sexta-feira (4/7), para prestar as últimas homenagens a Diogo Jota, astro do Liverpool e da Seleção Portuguesa, e a seu irmão, André Silva, atleta do Penafiel. Os dois perderam a vida na madrugada da última quinta-feira (3/7), após um grave acidente de carro na Espanha.

O velório teve início às 16h, no horário local, meio-dia pelo horário de Brasília, e marca o início de uma despedida que ainda soa inacreditável para muitos. A cidade natal dos atletas, abalada com a notícia, decretou luto oficial. A Prefeitura de Gondomar confirmou que as bandeiras estão sendo mantidas a meio mastro como sinal de respeito.

Segundo a imprensa portuguesa, os familiares chegaram à capela logo nas primeiras horas do dia, visivelmente abalados, mas amparados por uma rede de apoio que inclui fãs, amigos e autoridades locais. O sepultamento está previsto para este sábado (5/7), às 10h, em uma igreja próxima.

De acordo com a Guarda Civil espanhola, a principal suspeita é de que um dos pneus do veículo em que os irmãos viajavam tenha estourado durante uma ultrapassagem, fazendo o carro capotar. O impacto foi fatal e ambos morreram no local, antes da chegada do socorro.