Emma Stone faz revelação sobre Pedro Pascal: "Eu transaria com ele"

Emma Stone deixou o público boquiaberto com uma declaração inesperada durante sua participação no Jimmy Kimmel Live. A atriz vencedora de dois Oscars falou sobre o colega de elenco Pedro Pascal, e terminou arrancando gargalhadas da plateia com um comentário pra lá de direto.

A conversa começou de forma descontraída quando o apresentador convidado, Diego Luna, relembrou um momento que viralizou no Festival de Cannes. Durante a estreia do filme Eddington, Emma, Pascal e Austin Butler foram surpreendidos por uma abelha enquanto posavam para fotos. O vídeo do trio tentando lidar com a situação repercutiu nas redes, especialmente pelo gesto protetor de Pedro, que teria tentado afastar o inseto.

"De jeito nenhum ele estava fazendo isso, ele estava tentando afastá-la da gente", defendeu Emma, ao ser provocada por Luna, que brincou dizendo que a abelha teria sido levada por Pedro. “Garanto que se alguém levou aquela abelha, esse alguém foi Pedro”, disparou a atriz.

O nome de Pascal virou o centro da conversa. “Pedro provavelmente foi citado neste programa mais que o Trump nesta semana”, ironizou Luna. Foi nesse ponto que Emma não segurou a empolgação. “Ele é tão maravilhoso. Ele é talentoso. Ele é lindo. Ele é legal. Ele é engraçado... Eu transaria com ele”, disparou, sem rodeios.

A fala surpreendente arrancou risos do público e encerrou a entrevista de forma memorável. O momento, claro, viralizou nas redes sociais, consolidando ainda mais o status de Pedro Pascal como um dos artistas mais carismáticos e desejados do momento em Hollywood.