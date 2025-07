Ana Hickmann fala sobre diagnóstico de câncer de Edu Guedes

Edu Guedes - (crédito: Reprodução/Instagram)

Na manhã desta segunda-feira (7), a apresentadora Ana Hickmann se manifestou nas redes sociais após o diagnóstico de um tumor no pâncreas e a cirurgia emergencial feita pelo marido, o chef de cozinha Edu Guedes no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

O susto veio após uma cirurgia inicial para retirada de cálculos renais. Durante os exames, os médicos identificaram o tumor, que acabou removido em novo procedimento realizado no sábado (5). O caso comoveu fãs, amigos e colegas de trabalho, e o casal passou a receber uma avalanche de mensagens de apoio.

Ana, que havia se mantido discreta desde o anúncio oficial da cirurgia, compartilhou uma imagem simbólica no Instagram: a das alianças de casamento recém-trocadas com Guedes. A foto foi feita ainda antes do diagnóstico, durante a viagem em que foi pedida em casamento pelo apresentador em Portugal. Na legenda, ela desabafou.

“Algumas notícias chegam como uma tempestade, nos pegam desprevenidos e nos fazem mudar a rota de repente. Mas maior do que o medo, são a fé e a certeza na cura”, escreveu. E completou: “O Edu e eu agradecemos o apoio de cada um que enviou mensagens de carinho e orou por ele. Esse momento delicado que estamos passando é apenas o recomeço de uma vida saudável e feliz que voltaremos a viver em breve!!!”

Em tom emocionado, Ana ainda fez um apelo: “Continuem rezando por ele, isso faz toda a diferença. Muito obrigada”. A declaração marca a primeira manifestação pública mais detalhada desde que o diagnóstico veio à tona.

Por meio de sua assessoria, Edu Guedes também se pronunciou, reforçando a postura de otimismo. “Esse não é o fim, mas sim um recomeço”, disse o apresentador, que agora segue em recuperação após a remoção do tumor.