Christina Lemos se pronuncia após perder posto no Jornal da Record

Após um período de férias na Europa, a apresentadora e jornalista Christina Lemos foi informada de que não retornará à bancada principal do Jornal da Record, pois Mariana Godoy, que ocupou o posto temporariamente, será mantida de forma definitiva no comando do principal telejornal da Record TV.

A troca, segundo fontes nos bastidores, foi motivada pela boa aceitação de Mariana junto ao público e à direção do canal. A movimentação surpreendeu parte da equipe e também os telespectadores mais assíduos, já acostumados com a presença firme e experiente de Christina na bancada.

Com mais de duas décadas de trajetória no jornalismo, reconhecida por sua credibilidade e cobertura política, Christina Lemos não deixará a emissora, mas passará a desempenhar outras funções. A partir de agora, ela comandará um bloco especial voltado à política e economia e também assumirá a apresentação do JR 24 Horas, exibido à meia-noite.

A mudança remete ao caso de Maria Lydia na TV Gazeta, que, após anos como âncora, foi deslocada para outro papel no telejornal antes de se despedir da carreira. Apesar da quebra de expectativa, Christina mostrou postura diante da transição. Em seu perfil no Instagram, publicou um breve e certeiro desabafo: “Vamos à nova missão, com a força, a dedicação e a energia de sempre”.

Nos bastidores, especula-se que a movimentação faça parte de uma reformulação estratégica da emissora, que busca manter a audiência em alta e atrair novos públicos.