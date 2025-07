Acordo entre Poze do Rodo e MP causa indignação: "Não é a primeira vez"

Após uma proposta de transação penal feita pelo Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) ao funkeiro MC Poze do Rodo, moradores do condomínio de luxo na Zona Oeste do Rio de Janeiro, onde mora o cantor, se dizem inconformados com o acordo e alegam reincidência nos episódios de perturbação do sossego.

Segundo a coluna Fábia Oliveira, o acordo partiu do MP como resposta a uma denúncia formal feita por Marco Antônio do Carmo Oliveira, vizinho direto de Poze. Segundo ele, mesmo após o registro do boletim de ocorrência, o cantor promoveu novos eventos barulhentos no condomínio, ignorando completamente os limites de convivência e causando transtorno à vizinhança.

Em 2024, segundo os próprios moradores, ele já teria aceitado outro acordo judicial por conta do mesmo tipo de comportamento. Diante disso, Marco se uniu a mais dois vizinhos para formalizar um questionamento à Justiça, pedindo a rejeição da nova proposta de transação penal e solicitando que o artista seja devidamente denunciado.

As novas informações podem complicar a situação do funkeiro. Isso porque, segundo a lei, esse tipo de acordo só pode ser proposto uma vez a cada cinco anos. Com base nesse argumento, os vizinhos não apenas duvidam da conveniência do acerto, mas também levantam dúvidas sobre sua validade legal.