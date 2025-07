Segundo polícia, adolescente que matou a família se inspirou em jogo de terror

O brutal assassinato de uma família inteira em Itaperuna, no interior do Rio de Janeiro, ganhou novos desdobramentos e um pano de fundo ainda mais perturbador. Um adolescente de 14 anos é apontado como o autor dos crimes que tiraram a vida dos próprios pais e do irmão mais novo, no sábado, 21 de junho. De acordo com a Polícia Civil, o plano teria sido articulado com a namorada, de 15 anos, que o incentivava a provar sua coragem. O que mais choca é que o crime pode ter sido inspirado por um jogo de terror.

Segundo revelou o delegado responsável ao programa “Domingo Espetacular”, o jovem demonstrava frieza ao falar da família e usava expressões como “seres nojentos” para se referir aos pais e ao irmão. “Ele deixou claro que mataria de qualquer forma”, declarou o investigador, revelando a ausência total de arrependimento no depoimento do adolescente.

A motivação por trás do ataque teria sido a recusa dos pais em permitir que o jovem viajasse até o Mato Grosso para visitar a namorada. A negativa foi suficiente para o casal começar a arquitetar o crime, trocando mensagens em que a garota o desafiava: “Quero ver se você é homem mesmo”.

A investigação aponta que os dois planejaram tudo nos mínimos detalhes. As mensagens mostram orientações para usar luvas, evitar deixar impressões digitais e até esconder os corpos. O plano era eliminar qualquer obstáculo que impedisse os dois de ficarem juntos.

O envolvimento de um jogo de terror nas conversas reacendeu o debate sobre o impacto de conteúdos virtuais violentos no comportamento de jovens. Para os investigadores, os indícios são fortes de que a imersão do garoto nesse tipo de universo pode ter influenciado sua frieza e brutalidade. A polícia faz agora um alerta contundente aos pais sobre a necessidade urgente de monitoramento nas redes e no acesso a jogos online.