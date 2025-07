Rosto de Guilherme Leicam surpreende: "desarmonização"

A participação de Guilherme Leicam no Domingo Legal, exibido no último domingo (6), acabou rendendo muito mais do que se esperava. Convidado do programa do SBT, o ator de 34 anos virou assunto nas redes sociais por um motivo inusitado, a transformação em seu rosto.

Conhecido pelo rosto marcante e considerado galã em diversas produções da TV Globo, Leicam já havia realizado uma harmonização facial em 2021. À época, ele fez preenchimentos na mandíbula, nariz e queixo. No entanto, a reaparição mais recente do ator trouxe um novo impacto visual que causou espanto em parte do público.

Gente, o que aconteceu com o Guilherme Leicam? ???????????? #DomingoLegal pic.twitter.com/p8X8iSkO1i — Lucas Martins Néia (@LucasMartiNeia) July 6, 2025

“Desarmonização facial” foi o termo usado por vários usuários ao comentarem as imagens que circularam na internet. Muitos compararam o antes e depois e demonstraram surpresa com as mudanças nas feições do ator. Outros se limitaram a relembrar o visual anterior de Leicam, destacando que ele já tinha traços considerados ideais sem qualquer intervenção.

A polêmica reacende o debate sobre os limites dos procedimentos estéticos, especialmente entre celebridades que, constantemente, enfrentam a pressão da exposição e do padrão de beleza. Até o momento, Guilherme Leicam não se pronunciou sobre os comentários, mas a repercussão de sua aparência dominou o X (antigo Twitter) durante a tarde de domingo.