Advogado de Dona Ruth confirma acordo milionário

A disputa judicial envolvendo Dona Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, voltou a ganhar força nos últimos dias após a revelação de um acordo firmado com as famílias das outras vítimas do trágico acidente aéreo que tirou a vida da cantora e de mais quatro pessoas em 2021. Diante da repercussão nas redes sociais, o advogado da família, Robson Cunha, resolveu quebrar o silêncio e expor o destino do dinheiro que movimenta a ação.

Em entrevista ao portal Metrópoles, o defensor confirmou a existência do acordo e explicou que os valores provenientes do seguro foram integralmente destinados ao único herdeiro de Marília, o pequeno Léo. “O caso foi tratado em juízo. O acordo foi realizado por todos os herdeiros e todo o valor do seguro, conforme demonstrado, foi depositado na conta bancária do Léo, herdeiro da Marília, e lá permanece até hoje”, declarou.

Além de esclarecer o trâmite legal, Robson Cunha fez questão de reagir às críticas que apontam supostos interesses escusos por parte de Dona Ruth. Para ele, há uma tentativa deliberada de influenciar a opinião pública contra a avó do menino, especialmente no momento em que a guarda judicial de Léo se tornou pauta sensível. “O que ocorre é uma campanha para difamar a dona Ruth com mentiras, onde o único objetivo, já sabemos, é tentar criar uma opinião pública desfavorável a ela que a prejudique no processo de guarda. Isso, além de desprezível e desrespeitoso, diz muito sobre quem cria essas inverdades”, disparou.

A declaração do advogado surge em meio a uma série de acusações nas redes sociais, que sugerem que Dona Ruth teria se beneficiado financeiramente com os acordos judiciais. No entanto, com o novo posicionamento oficial, a defesa tenta pôr fim às especulações e reafirmar a lisura do processo.