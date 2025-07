Lexa desaba em lágrimas com mensagem de padre Marcelo Rossi

No programa Domingo Legal exibido neste domingo (6), a cantora Lexa não conteve as lágrimas ao receber uma mensagem tocante de padre Marcelo Rossi, durante uma apresentação ao vivo no palco do SBT.

A artista, que participou do quadro Passa ou Repassa, foi surpreendida pela entrada do religioso, que logo se dirigiu diretamente a ela com palavras que comoveram a todos. “Você sabe, né? Vai chegar a hora de ter novamente, tá? E vai até o fim”, declarou o padre, fazendo alusão à perda devastadora que a cantora enfrentou em fevereiro.

Ao seu lado, a cantora Pocah também se emocionou. O momento sensibilizou o público presente e milhares de telespectadores que acompanhavam o programa de casa. Rapidamente, a cena ganhou as redes sociais, com internautas relatando a emoção provocada pela fala inesperada de padre Marcelo.

Na sequência, o religioso entoou a canção Eu Te Levantarei, e voltou a se aproximar de Lexa, que tentava, entre lágrimas, cantar os versos da música. “Eu te levantarei, filho amado, filho querido, restituirei tuas forças, e te atrairei a mim”, dizia a letra que embalou um dos momentos mais sensíveis do programa.

Lexa perdeu a filha Sofia apenas três dias após o nascimento, resultado de uma gestação de altíssimo risco. A artista foi diagnosticada com pré-eclâmpsia precoce e síndrome de HELLP, uma condição rara que afeta o fígado e as plaquetas sanguíneas. Desde então, tem se mostrado resiliente, mesmo diante da dor imensurável da perda.