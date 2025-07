Fernando Zor faz pedido de reconciliação para a ex-noiva: "Essa paz é você"

Fernando Zor decidiu abrir o coração, e o feed do Instagram, para tentar reconquistar Lara Bissi, sua ex-noiva. Na noite desta segunda-feira (7), o sertanejo surpreendeu ao publicar uma declaração intensa e cheia de arrependimentos sobre o fim do relacionamento com a dermatologista. Com palavras carregadas de emoção, o cantor confessou que não passou um dia sequer sem pensar nela.

“Já disse e falo aqui: ‘Lara! Seguimos caminhos diferentes por um tempo, mas queria que soubesse que não deixei de pensar em você nenhum só dia! Os momentos bons que vivemos, as risadas espontâneas e até as conversas bobas faziam meu dia leve e feliz, tudo isso teve um grande valor, um significado imensurável pra mim", escreveu Fernando, abrindo espaço para um novo capítulo entre os dois.

Ele seguiu: “Erramos, como qualquer ser humano, andei por buracos tentando encontrar minha paz, sendo que ela estava do meu lado o tempo todo. Essa paz é você. Se ainda houver espaço no seu coração, estou aqui disposto a recomeçar, com mais amor, maturidade e cuidado. Eu te amo Lara Bissi. Que Deus nos abençoe!”

A resposta de Lara Bissi não demorou. Também pelos comentários, a médica abriu o jogo sobre os erros do passado e demonstrou disposição para recomeçar: “Que Deus guie nossos passos e que nada saia dos planos dEle. Erramos… Foi tempo tentando alinhar propósitos, entre risos e alfinetadas, optamos pelo amor. Hoje, fizemos escolhas. Em você, encontrei meus maiores desafios e também a maior decisão. Deus nos abençoe! Eu te amo, Fêfo”.

Apesar do clima de reconciliação, a web se dividiu com a exposição pública do casal. Seguidores não pouparam críticas à maneira como o desabafo foi feito. “Corre, moça! Antes que sua saúde mental seja destruída. Já vimos esse bilhete!”, disparou uma internauta. “Essa novela eu já assisti!”, comentou outra. Também houve quem questionasse a necessidade de tornar o momento público: “Será que não existem mais SMS, ligações ou e-mail? Tudo tem que postar?”