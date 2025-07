Jojo Todynho recusa acordo e caso de agressão segue para vara criminal

A cantora Jojo Todynho foi indiciada por agressão contra Gabriela dos Santos Nascimento, colega de classe na faculdade de Direito da Universidade Estácio de Sá, e mesmo após o Ministério Público do Rio de Janeiro oferecer um acordo para encerrar o processo, Jojo recusou a proposta, o que levou o caso a ser encaminhado para uma vara criminal.

Segundo informações obtidas com exclusividade pela coluna de Fábia Oliveira, a audiência ocorreu no último dia 2 e contou com a presença de ambas as partes. Na ocasião, o Ministério Público reiterou a proposta de transação penal, que previa o pagamento de R$ 5 mil em cestas básicas ou prestação de serviços comunitários. Jojo, no entanto, demonstrou desinteresse em fechar o acordo.

Durante a mesma sessão, a defesa da artista solicitou a anulação do processo sob o argumento de que não houve audiência preliminar, pedido que foi prontamente negado pela juíza responsável. A magistrada afirmou que não há prejuízo para a defesa da ré e determinou que o caso deve seguir adiante.

O ponto decisivo veio logo em seguida, a juíza concluiu que será necessária a produção de uma perícia para esclarecer os fatos. Como os Juizados Especiais não possuem estrutura para esse tipo de procedimento, a ação será transferida para uma das varas criminais da Regional de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.