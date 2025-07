Marcelo Rubens Paiva sofre acidente em voo a caminho de Portugal

Durante um voo com destino a Portugal, o autor de “Ainda estou aqui”, o escritor Marcelo Rubens Paiva, sofreu um acidente a bordo de uma aeronave da companhia aérea TAP, resultando na fratura de dois ossos da perna. O caso veio à tona em entrevista concedida ao jornal O Globo, onde ele revelou os detalhes do episódio inusitado.

O incidente ocorreu no dia 1º de julho, no trajeto entre São Paulo e Porto. Segundo Marcelo, tudo aconteceu quando tentava ajustar o assento da classe executiva para esticar as pernas. Ao acionar o botão, o mecanismo respondeu de forma inesperada. “O dispositivo acabou acionando de forma repentina, fazendo com que uma de minhas pernas ficasse presa embaixo do assento à frente”, explicou o autor.

Ainda no aeroporto, o escritor buscou ajuda médica. A princípio, acreditava ter sofrido apenas uma lesão no dedo. Mas os sintomas se intensificaram nos dias seguintes. “Minha perna inchou muito, ficou roxa, comecei a ter espasmos. Fomos para o hospital. Na verdade, eu tinha quebrado dois ossos da perna, a tíbia e o perônio. Não preciso ser operado, mas estou engessado e de molho”, relatou ao jornal.

Mesmo com o susto e imobilizado, Marcelo Rubens Paiva decidiu manter sua agenda literária e participou de eventos e feiras do livro nas cidades de Porto, Aveiro, Barcelos e Oeiras, em Portugal. O autor, que teve sua trajetória retratada no longa brasileiro vencedor do Oscar, demonstrou resiliência e profissionalismo ao continuar presente nas atividades, mesmo em meio ao desafio físico.

A companhia aérea TAP ainda não se manifestou publicamente sobre o acidente. A expectativa é que o caso reacenda discussões sobre segurança e acessibilidade nos voos internacionais, principalmente para passageiros com mobilidade reduzida.