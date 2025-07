Fernanda Keulla revela diagnóstico de doença rara : "doente todos os dias"

Fernanda Keulla, vencedora da 13ª edição do Big Brother Brasil, emocionou seus seguidores ao revelar, nesta segunda-feira (7/7), o diagnóstico de uma síndrome rara que impactou sua saúde por anos. Em um vídeo publicado em seu perfil no Instagram, a apresentadora expôs pela primeira vez os bastidores de uma luta silenciosa contra dores, cansaço extremo e internações recorrentes que, por muito tempo, não tinham explicação médica.

Aos 39 anos, Fernanda revelou ter sido diagnosticada com a síndrome de Sjögren, uma condição autoimune rara e crônica que ataca as glândulas produtoras de saliva e lágrimas. Durante anos, os sintomas foram minimizados ou confundidos com estresse. “Eu demorei muito tempo para entender que estar doente todos os dias, toda semana, não era normal”, relatou a mineira, visivelmente emocionada.

Segundo ela, as críticas não vinham apenas de fora. “Você não termina nada que começa”, “você não se concentra”, “vai se benzer”, foram frases que ouviu até mesmo da própria família, enquanto buscava ajuda médica e enfrentava a sensação de que seu corpo estava falhando. Apesar das tentativas com médicos de várias especialidades, tratamentos alternativos e suplementações, nada surtia efeito.

A reviravolta veio após um exame de sangue que apontou alterações nos anticorpos. A partir disso, um reumatologista conseguiu chegar ao diagnóstico definitivo. “O meu reumatologista me virou do avesso e fechou o diagnóstico da síndrome. É uma doença crônica, mas tratável”, explicou. “Os principais sintomas são secura ocular e das glândulas salivares, o que eram os meus sintomas secundários. Por isso, demorei tanto tempo para ter um diagnóstico.”

Hoje, com tratamento adequado, Fernanda celebra os avanços: “Já tive várias vitórias na minha saúde, os meus exames estão maravilhosos, graças a Deus e à medicina”. No vídeo, além de dividir sua história, a apresentadora também fez um alerta: “Esse relato não é só para contar o que estou passando, mas para alertar outras pessoas que talvez estejam enfrentando algo parecido”.