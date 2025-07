Cover de Marília Mendonça expõe processo que recebeu de Dona Ruth

A cantora Lorena Alexandre, conhecida por interpretar sucessos da eterna Marilia Mendonça, Rainha da Sofrência, em shows por todo o Brasil, revelou que está sendo processada por Dona Ruth Moreira, mãe de Marília, por usar o título de “cover oficial” da artista. E a cobrança é alta, segundo Lorena, a matriarca pede uma indenização de R$ 100 mil.

“Fui processada, sim. A Dona Ruth me pediu R$100 mil e tentou acabar com minha vida e carreira. Enquanto muitos estavam lá como ‘covers de estimação’, eu fui perseguida, humilhada, difamada, eu me calei”, escreveu Lorena em um desabafo publicado em seu perfil nas redes sociais. A declaração causou alvoroço entre os fãs da sertaneja, que se dividem sobre a legitimidade da homenagem prestada pela cover.

A disputa começou logo após a morte trágica da cantora, em novembro de 2021. Lorena, que ganhava notoriedade ao interpretar Marília nos palcos, teria se desentendido com Ruth e João Gustavo, irmão da artista. A partir daí, decidiu abandonar o título de “cover oficial” e passou a se apresentar como “homenagem à Rainha da Sofrência”.

A artista afirma que o processo corre em segredo de justiça e que não tem condições de arcar com o valor exigido. “R$100 mil? Eu nunca teria como pagar. O processo tá em segredo de justiça, então não posso falar mais. Mas deixo claro: aqui tem amor, respeito e entrega. Pela Marília, eu vou até o fim.”