Após perder 52 kg, Thais Carla surge na academia: "Quero ver acompanhar"

Desde que passou por uma cirurgia bariátrica em abril deste ano, a influenciadora Thais Carla tem se dedicado intensamente à saúde e à qualidade de vida, e os resultados já impressionam. Nesta quarta-feira (9), ela surpreendeu os seguidores ao mostrar seu novo ritmo nos treinos e deixar um recado direto aos críticos: “Fazer piada do meu corpo era fácil, quero ver acompanhar meu treino agora”.

A publicação foi feita em seu perfil nas redes sociais, onde Thais aparece realizando uma sequência puxada de exercícios na academia. Ao lado do vídeo, reforçou a mensagem de incentivo para quem a acompanha: “Se eu consigo, você também consegue”.

O processo de emagrecimento de Thais começou antes mesmo da bariátrica. Ela já havia eliminado 30 kg com reeducação alimentar e exercícios. Após o procedimento cirúrgico, perdeu mais 22 kg, totalizando 52 kg a menos na balança. Atualmente, a artista pesa cerca de 148 kg, e não esconde a felicidade com a nova fase.

Mais do que a aparência, o que emociona é o impacto da mudança na rotina da influenciadora. Durante uma recente viagem em família, ela viveu momentos inéditos, e compartilhou com os fãs a sensação de liberdade: “Foi incrível essa viagem após a bariátrica. Surreal. Estou emocionada porque eu fiz muitas coisas que eu tinha insegurança. Me diverti. Me senti livre, viva”.

Entre as experiências marcantes, Thais revelou que voltou a andar de teleférico e subiu em um cavalo pela primeira vez em anos. “Eu vi que eu posso viver coisas que antigamente eu não estava podendo viver. E agora eu posso viver com as minhas filhas”, afirmou, comovendo seguidores e reforçando a potência da sua trajetória.