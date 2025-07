"Superman" tem cena pós-créditos? Descubra

O novo filme do “Superman” chega aos cinemas nesta quinta-feira (10) e já movimenta os fãs do herói. Protagonizado por David Corenswet, o longa promete explorar a dualidade entre a origem kriptoniana do personagem e seu lado humano, em uma trama repleta de ação e emoção. Com tanta expectativa, uma dúvida ganhou força: “Superman” conta com cena pós-créditos?

A resposta é sim. A produção reserva duas cenas extras que os espectadores não podem perder. A primeira delas surge logo após o encerramento da história principal, apresentando o herói em um momento descontraído ao lado do seu fiel companheiro, o cachorro Krypto. Já a segunda cena aparece somente ao final de todos os créditos e traz uma interação inesperada com o Sr. Incrível, deixando espaço para especulações e possíveis conexões no universo dos heróis.

Além das surpresas nas telonas, os fãs do Superman ainda podem aproveitar uma promoção especial do Cinemark. Entre os dias 14 e 16 de julho, quem for ao cinema usando uma cueca ou sunga por cima da calça ganha um ingresso grátis para assistir ao filme. A condição para participar é adquirir um ingresso na bilheteria, garantindo assim o adicional gratuito. O regulamento completo da promoção está disponível no site da rede.