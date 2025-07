Power Couple: saiba quem a enquete atualizada aponta como vencedor

A contagem regressiva para a grande final do Power Couple Brasil já começou. Marcada para esta quinta-feira (10), com transmissão ao vivo na Record a partir das 22h30, a decisão do reality está dividindo o público, e as enquetes mais recentes revelam um empate técnico entre dois casais que protagonizaram os momentos mais explosivos da temporada.

Segundo as pesquisas de opinião online, Adriana Bombom e Dhomini aparecem ligeiramente à frente com 50% dos votos, mas Carol Nakamura e Radamés não ficam muito atrás, acumulando 46%. A diferença é apertada e qualquer movimentação nas redes sociais pode alterar o rumo do jogo nas últimas horas. Correndo por fora, Rayanne Morais e Victor têm apenas 3,97% da preferência do público e praticamente não ameaçam os líderes da votação.

Durante toda a trajetória no reality, tanto Adriana e Dhomini quanto Carol e Radamés protagonizaram embates que esquentaram o clima dentro da casa. Na última semana, a tensão entre os dois casais chegou ao limite, e a produção precisou intervir para evitar um confronto físico entre os participantes. A rivalidade declarada acabou mobilizando torcidas apaixonadas, e o resultado da disputa se transformou em uma verdadeira batalha nas redes sociais.

Contrariando o que apontavam enquetes anteriores, o casal Talira e Pessina foi eliminado na última quarta-feira (9), ao receber apenas 11,54% dos votos para permanecer. A saída inesperada reforçou a imprevisibilidade desta edição, deixando o público ainda mais ansioso pelo desfecho.