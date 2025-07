Kelly Key assume presidência de time de futebol em Angola: "Sigo firme"

Conhecida por sua trajetória na música pop brasileira nos anos 2000, Kelly Key acaba de surpreender o público ao se tornar a única mulher na presidência de um time de futebol em Angola. Aos 42 anos, a artista está à frente do Kiala FC, clube fundado em 2024 ao lado do marido, Mico Freitas. A iniciativa, no entanto, vai muito além dos gramados: o projeto nasceu com a proposta de transformar a vida de crianças e adolescentes locais por meio do esporte.

Nesta quarta-feira (9), Kelly usou sua conta oficial no Instagram para abrir o coração sobre o desafio de liderar um time em um ambiente historicamente dominado por homens. “Ser a única mulher na presidência de um clube de futebol em Angola e, talvez, em toda a África, não é sobre vaidade. É sobre visão! É sobre ocupar um lugar onde disseram que não era para mim. Ou pior: onde muitas vezes nem disseram nada, porque preferiram dirigir a palavra a um homem”, escreveu ela, sem rodeios.

Em tom firme, a cantora ainda declarou seu comprometimento com o novo papel. “Mas eu sigo. Firme. Presente. E no centro do campo. Porque liderança não se impõe. Se constrói. Com constância, coragem e amor pelo que se faz!”, acrescentou, demonstrando que o cargo não é apenas simbólico, mas fruto de um engajamento real.

Kelly também destacou a dimensão simbólica de sua conquista para outras mulheres que, como ela, sonham com espaços que tradicionalmente lhes foram negados. “E é [a conquista] dos meninos que crescem aprendendo a respeitar mulheres que lideram”, finalizou.

Ao assumir um posto inédito e desafiar estruturas cristalizadas, Kelly Key não apenas faz história, mas também lança luz sobre a importância da representatividade em lugares que ainda resistem à presença feminina. A presidência do Kiala FC marca um novo capítulo em sua carreira — desta vez, sob os refletores de um campo de futebol, mas com o mesmo impacto de quem sempre soube fazer barulho onde quer que estivesse.