Márcia Sensitiva revela reeleição de Lula e sobre possível guerra mundial

Conhecida por não ter papas na língua e acumular mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, Márcia Sensitiva voltou a causar burburinho com suas mais recentes previsões. Em entrevista ao portal Metrópoles, a médium analisou o cenário político brasileiro e o clima de tensão no Oriente Médio, e fez revelações que prometem agitar o debate público.

Ao ser questionada sobre o agravamento dos conflitos envolvendo Israel, Palestina e o Irã, Márcia foi direta: “O caldo vai engrossar, inclusive com os Estados Unidos”, disse. Segundo ela, o mundo ainda vai testemunhar muitos desdobramentos tensos nessa região do globo. No entanto, a espiritualista foi categórica ao negar qualquer possibilidade de uma terceira guerra mundial. “Não existe a menor chance, nem astrologicamente, nem numerologicamente e muito menos na vidência. Amém. Mas ainda vai ter muita encrenca”, garantiu.

Se o futuro do planeta causa apreensão, a política brasileira também entrou no radar de Márcia. Ao ser questionada sobre as eleições presidenciais de 2026, a vidente revelou não enxergar uma reeleição para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “Não vi chance de reeleição de Lula. Todo mundo brigou comigo porque eu vi que ele ia ser presidente”, relembrou ela, destacando que se mantém apartidária, apesar das previsões que costumam gerar reações apaixonadas dos dois lados do espectro político.