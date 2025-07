Cazé TV atropela a Globo e garante todos os jogos da Copa de 2026

Neste domingo (13), foi confirmado que a Cazé TV, comandada pelo Casimiro Miguel, transmitirá com exclusividade os 104 jogos do torneio, que será sediado nos Estados Unidos, México e Canadá. O streamer será o único com os direitos integrais da competição, deixando a tradicional Globo com apenas metade da cobertura.

O anúncio marca uma virada de chave no consumo de conteúdo esportivo no Brasil. Pela primeira vez desde 1982, a Globo não exibirá todos os jogos da Copa. O grupo carioca adquiriu apenas 52 partidas e precisará dividir espaço com a plataforma independente, que vem ganhando relevância desde sua estreia em grandes eventos esportivos.

Com o acordo firmado diretamente com a Fifa, a Cazé TV consolida sua ascensão meteórica no mercado. A parceria inclui transmissões pelo YouTube, mas também deve alcançar gigantes do streaming como Disney+, Amazon Prime Video, Samsung TV Plus e Sky+, plataformas onde o projeto já marca presença.

A expectativa é de que outras empresas ainda negociem pacotes com a Fifa, mas, até o momento, a Cazé TV é a única com direitos sobre todas as partidas. Isso significa que 50% da Copa será de exclusividade absoluta da equipe de Casimiro, enquanto a Globo se vê, pela primeira vez em mais de 40 anos, forçada a dividir o protagonismo da maior competição do planeta.