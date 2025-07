Cantor Fabiano Menotti fala após grave acidente: "Foi um livramento"

Fabiano Menotti, da dupla com César, sofreu um acidente na manhã de domingo (14) enquanto dirigia pela BR-040, em Juiz de Fora, Minas Gerais. O carro capotou após uma tentativa de desviar de outro veículo, e a imagem do automóvel destruído chocou os fãs. Ainda assim, o cantor fez questão de aparecer nas redes sociais horas depois e acalmou o público: “Foi um livramento muito grande. O carro acabou, mas graças a Deus estamos bem”.

Fabiano estava a caminho de um show em Cordeiro, no interior do Rio de Janeiro, quando o imprevisto aconteceu. Segundo relato do Corpo de Bombeiros, o carro à frente reduziu repentinamente a velocidade. Ao tentar evitar a colisão, o artista desviou, entrou na pista contrária, bateu lateralmente em outro veículo e capotou. No automóvel estavam ainda o secretário pessoal do cantor, Heleno, que sofreu um corte na mão, e um tenente da Polícia Militar de folga, que dirigia o outro carro envolvido.

Apesar do forte impacto, todos os ocupantes estavam conscientes e foram atendidos no local. E, surpreendendo até mesmo a produção do evento, Fabiano decidiu não cancelar a apresentação marcada para aquela noite. “Eu quis manter o show porque estou muito bem. Vim cantar e agradecer por esse livramento que Deus nos deu”, disse ele, já no palco, visivelmente emocionado.

O sertanejo ainda fez questão de agradecer o carinho dos fãs nas redes sociais. “Vim com o coração feliz porque Deus me deu uma nova chance de estar aqui”, escreveu, reforçando que o episódio, embora assustador, foi mais uma prova de fé e superação.