Bruna Biancardi vai a jogo de Neymar 11 dias após o parto

A influenciadora Bruna Biancardi está sendo criticada por aparecer no estádio da Vila Belmiro, em Santos, apenas 11 dias após o nascimento de sua filha com Neymar. A presença da ex-noiva do jogador na partida entre Santos e Flamengo, realizada na noite de quarta-feira (16), movimentou as redes sociais e virou um dos assuntos mais comentados do X (antigo Twitter).

Bruna, que passou por uma cesariana de emergência no último dia 5, foi duramente criticada por parte do público, que não poupou palavras ao comentar sua rápida retomada à rotina pública. “A Biancardi com uma cesárea super recente, uma RN em casa e foi se enfiar num estádio de futebol, 0 noção”, escreveu uma usuária. Outra questionou: “A Bruna Biancardi indo pra um estádio com nem um mês de parida, gente. Qual a necessidade disso? Eu hein”.

Internautas ironizaram a atitude e sugeriram que a influenciadora teria ido ao local por receio de possíveis recaídas do craque. “Se deixar o menino Ney sozinho, a Biancardi vai sentir o gosto de outra igual sentiu da Fernanda Campos”, publicou uma internauta, relembrando antigos rumores de traição.

Mel, segunda filha do casal, nasceu de parto cesariano em um hospital de São Paulo após a ruptura da bolsa de Bruna, o que antecipou o nascimento. Apesar do susto, mãe e filha passam bem. A pequena é irmã de Mavie, primeira filha do casal, e de Davi Lucca, filho de Neymar com Carol Dantas. O jogador também é pai de Helena, com Amanda Kimberlly, e é citado em uma suposta paternidade de Jazmin, filha da modelo húngara Gabriella Gáspár.