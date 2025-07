Tom Bateman assume papel polêmico em 'A Hipótese do Amor'

O ator Tom Bateman foi oficialmente escalado para interpretar Adam Carlsen, o protagonista masculino na adaptação do sucesso literário A Hipótese do Amor criada por Ali Hazelwood. A confirmação veio por meio do portal Deadline nesta quinta-feira (17), e não demorou para incendiar os debates nas redes sociais.

Conhecido por papéis em produções como Morte no Nilo, Assassinato no Expresso do Oriente e Por Trás de Seus Olhos, Bateman contracenará com Lili Reinhart, já anunciada no papel de Olive Smith, a doutoranda cética no amor que protagoniza o enredo. O longa está sendo rodado em Montreal, no Canadá, com direção de Claire Scanlon e roteiro assinado por Sarah Rothschild.

Mas o que realmente causou frisson entre os fãs da obra foi a conexão direta com o universo de Star Wars. É que, segundo a própria autora, Adam Carlsen foi inspirado em ninguém menos que Kylo Ren, vivido por Adam Driver nas telonas. E foi aí que o burburinho começou: muitos esperavam um ator que lembrasse fisicamente Driver, o que não se aplica diretamente a Bateman. Ainda assim, sua atuação sólida e carisma já conquistaram parte do público, enquanto outros aguardam para ver como ele dará vida ao personagem.

A trama de A Hipótese do Amor gira em torno de uma mentira que sai do controle. Olive, determinada a convencer sua melhor amiga de que está vivendo um romance, decide fingir um namoro com o temido professor Adam Carlsen. O que começa como um jogo inocente se transforma numa avalanche de sentimentos inesperados, colocando à prova suas certezas sobre o amor.