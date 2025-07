Simaria cai no choro ao lado de Simone após pedido de Tirullipa

A emoção tomou conta do Circo do Tiru, em São Paulo, na noite da última quinta-feira (17/7), quando Simaria não segurou as lágrimas ao lado da irmã, Simone Mendes. As cantoras estavam no local acompanhadas de seus filhos quando, após o encerramento do espetáculo, o humorista Tirullipa fez um pedido público que deixou todos surpresos, a volta da dupla aos palcos.

“Se precisar da gente, estamos aqui, vamos juntos. Só vai, o Brasil está esperando isso, a sua volta. Que medo? Vai voltar. Chora não, coleguinha”, disse Tirullipa, em um vídeo publicado nos stories do Instagram. As palavras tocaram profundamente Simaria, que visivelmente emocionada, enxugou as lágrimas e abraçou a filha diante do público.

O momento reacende as especulações sobre uma possível reconciliação musical entre as irmãs, que encerraram oficialmente a parceria em agosto de 2022, após uma série de desentendimentos públicos e desgaste pessoal. Desde então, Simone seguiu carreira solo com grande sucesso, enquanto Simaria optou por um período de afastamento dos holofotes.

Os rumores de um retorno começaram ainda em outubro do ano passado, quando o site Movimento Sertanejo afirmou que as cantoras estariam estudando uma volta aos palcos, mas sem abrir mão de seus projetos individuais. Na ocasião, a informação era de que a dupla poderia se espelhar em exemplos como Zezé Di Camargo & Luciano, que equilibram a carreira em conjunto com empreitadas solo.