Aline Patriarca e Diogo Almeida anunciam término e surpreendem fãs do BBB

Nesta quinta-feira (17/7), Aline Patriarca e Diogo Almeida divulgaram um comunicado conjunto em suas redes sociais, confirmando que o relacionamento não resistiu à vida real. A notícia pegou de surpresa os fãs que acompanharam a conexão intensa dos dois durante o confinamento.

“Vivemos momentos especiais juntos, mas entendemos, em comum acordo, que estamos em fases e com objetivos diferentes. Agradeço a quem sempre torceu, nos apoiou, e peço, de coração, respeito e privacidade nesse momento”, diz a nota assinada por ambos.

A relação dos ex-BBBs começou ainda na casa mais vigiada do país e se consolidou após o programa, com aparições públicas e declarações de afeto. No entanto, desde maio, os rumores sobre um possível desgaste começaram a circular, principalmente após declarações de Diogo durante o festival Negritudes. Na ocasião, o humorista deixou escapar que o casal ainda estava se ajustando à vida fora da bolha do reality. “A gente está se conhecendo melhor aqui fora. A gente tem um carinho grande um pelo outro, torço muito pela Aline, ela também torce por mim. Então, vamos ver aqui fora como vai ser”, afirmou.

Diogo chegou a comparar as experiências dentro e fora do programa, revelando que a dinâmica fora das câmeras tem sido desafiadora. “A gente estava lá dentro, vivendo num mundo paralelo. A gente vivia de verdade, mas a dinâmica é outra, completamente diferente daqui de fora.”