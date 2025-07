Filme de Marília Mendonça inicia seleção da atriz

A cinebiografia de Marília Mendonça, que será lançada pelo Prime Video, iniciou a fase de seleção da atriz que irá interpretar a estrela do sertanejo, e os critérios chamaram atenção. Além da semelhança física com Marília, as candidatas devem ter entre 18 e 30 anos e estarem dispostas a realizar transformações no corpo, como ganho ou perda de peso, sempre com acompanhamento profissional.

Os testes exigem ainda uma combinação de talento dramático e sensibilidade musical. Embora a experiência como cantora não seja obrigatória, a equipe de produção busca alguém disposta a passar por um rigoroso treinamento vocal para representar a artista com fidelidade. As interessadas devem enviar vídeos com apresentação pessoal e uma performance musical interpretando um dos sucessos de Marília Mendonça.

A escolha da atriz promete ser apenas o início de uma série de homenagens. O filme faz parte de um ambicioso projeto do Prime Video, que firmou parceria com Ruth Moreira, mãe da cantora, garantindo acesso exclusivo ao acervo pessoal da artista. Ruth já assinou contrato com a plataforma, que também prepara uma série e um documentário para contar a história completa da artista que redefiniu a música sertaneja com letras fortes sobre dor, superação e empoderamento feminino.

Ainda sem data de estreia, título oficial ou elenco definido, o longa é um dos tributos mais esperados pelos fãs da “Rainha da Sofrência”, que faleceu em novembro de 2021, aos 26 anos, vítima de um trágico acidente aéreo. Marília deixou um legado gigantesco na música e também na maternidade: era mãe de Leo, fruto do relacionamento com o cantor Murilo Huff. O menino atualmente é alvo de uma disputa de guarda entre Huff e Dona Ruth, o que só aumenta a curiosidade do público sobre como essas nuances serão abordadas no roteiro.