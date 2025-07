Fê Paes Leme fala da recusa de convites para falar da morte de Preta Gil

Profundamente abalada com a morte de Preta Gil, Fernanda Paes Leme usou as redes sociais nesta segunda-feira (21) para explicar por que recusou convites para participar de programas que homenageariam a cantora. A artista, que mantinha uma amizade de longa data com Preta, revelou que ainda não está emocionalmente pronta para falar publicamente sobre a perda.

“Agradeço a todos os convites para entrar ao vivo em programa, mandar vídeo… Preta merece todas as homenagens, mas não consigo, desculpa”, escreveu Fê nos stories de seu Instagram, emocionando os fãs com sua sinceridade.

A declaração veio um dia após a confirmação da morte de Preta Gil, que faleceu no domingo (20), aos 50 anos, nos Estados Unidos, onde realizava um tratamento experimental contra o câncer. A cantora enfrentava a doença desde 2023 e vinha sendo acompanhada por amigos e familiares durante os momentos mais delicados da batalha.

Desde que a notícia de sua morte foi confirmada, artistas, políticos, amigos e admiradores prestaram homenagens à artista, considerada um dos maiores nomes da música brasileira das últimas décadas. Mas para Fê Paes Leme, que esteve ao lado de Preta em muitas fases da vida, o luto ainda é silencioso, pessoal e profundo.