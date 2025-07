Preta Gil pediu cortejo em trio elétrico e velório no Theatro Municipal

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a cantora Preta Gil deixou orientações claras sobre como gostaria de ser lembrada quando chegasse sua hora. Ela escolheu o palco como cenário final, pediu que seu velório acontecesse no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, um dos espaços mais emblemáticos da cena cultural do país.

Além da cerimônia no teatro, Preta manifestou o desejo de um cortejo ao cemitério conduzido por um trio elétrico, transformando o luto em celebração, exatamente como viveu, com alegria, irreverência e amor à vida. A cantora também expressou a vontade de ser sepultada no Rio, cidade onde construiu carreira, laços afetivos e uma identidade artística sólida.

A artista faleceu no domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, onde fazia um tratamento experimental contra o câncer desde maio. Diagnosticada com a doença em janeiro de 2023, enfrentou uma dura batalha contra o câncer no intestino, chegando a passar por cirurgias complexas e longos períodos de recuperação. Em dezembro do ano passado, Preta foi submetida a uma operação de 21 horas para a retirada de múltiplos tumores.

Segundo o portal, a cantora chegou a se preparar para retornar ao Brasil, mas sofreu um mal súbito dentro de uma ambulância a caminho do aeroporto. Apesar de ter sido levada de volta ao hospital, não resistiu.