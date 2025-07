Longe da TV, Gracindo Júnior aparece em foto durante visita de Maitê Proença

Afastado dos holofotes há sete anos, Gracindo Júnior, grande nome da dramaturgia brasileira, reapareceu neste domingo (20) em registros publicados por Maitê Proença. A atriz visitou Gracindo e compartilhou com os fãs momentos tocantes ao lado do antigo par romântico, revelando que o artista, aos 82 anos, segue com saúde, bom humor e lucidez.

Gracindo está longe das novelas desde 2018, quando participou da produção portuguesa Ouro Verde. No Brasil, seu último trabalho foi uma aparição pontual na série Homens?, do Prime Video, em 2019. Agora, em clima nostálgico, Maitê mostrou que os laços entre os dois permanecem firmes. “Gracindo — amigo, parceiro de tantos e lindos trabalhos — está feliz! O olhar dele é cheio de vida. A gente vê que ele tem paz, tem alegria”, escreveu a atriz, ao elogiar também Daisy Poli, companheira do ator, por seu cuidado e dedicação.

A dupla protagonizou momentos inesquecíveis na TV, como nas produções Dona Beija (1986) e Marquesa de Santos (1984), exibidas pela extinta Manchete, onde deram vida a romances intensos. Em O Salvador da Pátria (1989), da Globo, voltaram a contracenar em papéis marcados por reconciliações e conflitos amorosos.

Durante a visita, Maitê ainda relembrou a trajetória de sucesso da década de 1980, ao posar com revistas antigas que estampavam os dois em seus momentos de auge na teledramaturgia. “Ele segue elegante e gentil como sempre foi. A pele brilha e ele está saudável, apesar das curvas que o mundo deu”, declarou emocionada.