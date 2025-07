Trump ataca Obama com vídeo gerado por IA

Donald Trump causou alvoroço nas redes sociais ao divulgar um vídeo criado por inteligência artificial em que o ex-presidente Barack Obama aparece sendo algemado dentro do Salão Oval e levado para uma cela vestindo uniforme laranja. A publicação surgiu no Truth Social neste domingo (20), um dia após a divulgação de um relatório oficial que voltou a colocar a eleição de 2016 no centro de uma crise política.

A cena criada por deepfake termina com a frase “Ninguém está acima da lei”, mensagem que Trump fez questão de enfatizar. O ataque veio logo após a diretora de Inteligência Nacional, Tulsi Gabbard, apresentar um relatório que aponta Barack Obama e membros de sua antiga equipe como responsáveis por ocultar informações relevantes sobre a interferência da Rússia nas eleições vencidas por Trump.

Segundo o documento, o governo Obama teria manipulado dados de segurança para alimentar a narrativa de que a vitória do republicano teria sido influenciada diretamente por ações coordenadas de Moscou. A diretora defendeu que o ex-presidente e seus colaboradores devem ser responsabilizados judicialmente.

O vídeo compartilhado por Trump é apenas mais um entre diversos conteúdos produzidos com tecnologia de inteligência artificial, que o ex-presidente vem utilizando para reforçar seu discurso contra os democratas e reverter a narrativa construída após sua eleição. A publicação reacendeu um debate intenso sobre o uso de tecnologias como o deepfake em campanhas políticas e sobre os limites éticos da exposição pública.