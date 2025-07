Convidada dormiu no show de Gusttavo Lima no casamento de Militão

O casamento do jogador Éder Militão com Tainá Castro, realizado na última sexta-feira (18), em São Paulo, foi repleto de momentos marcantes, mas nenhum chamou tanta atenção quanto a cena de uma convidada dormindo em pleno show de Gusttavo Lima. A situação viralizou nas redes sociais e chegou até o próprio cantor, que tentou acordá-la durante a apresentação, sem sucesso.

A cena, registrada no luxuoso Palácio Tangará, arrancou risadas dos convidados e se tornou um dos assuntos mais comentados do evento. Enquanto Gusttavo Lima soltava sua voz, a jovem dormia profundamente em uma das mesas do salão, totalmente alheia ao que acontecia ao seu redor. Apesar do contratempo peculiar, o show seguiu normalmente, assim como a festa, que contou ainda com apresentações de Léo Santana, grupo Di Propósito e até uma performance especial de violinistas.

Após ganhar fama involuntária, a convidada resolveu se pronunciar nas redes sociais. Em tom bem-humorado, ela explicou que o cochilo não foi por falta de interesse, mas sim por causa de um pico de ansiedade. “Eu fiquei muito triste porque queria muito ver o show dele. Eu estava muito ansiosa, então acho que essa ansiedade acabou me atrapalhando um pouco também”, contou ela, revelando que só descobriu o que aconteceu depois que amigos lhe mostraram os vídeos.

Encerrando o desabafo com leveza, a nova "celebridade" da internet mandou um recado direto ao sertanejo: “Gustavinho, te amo! Mas sou uma dorminhoca”. A espontaneidade da jovem conquistou os internautas, que seguiram comentando o episódio com bom humor, provando que, às vezes, até os cochilos inesperados rendem boas histórias para contar.