Prefeitura do Rio dá nome ao trajeto dos megablocos de 'Circuito Preta Gil'

A Prefeitura do Rio de Janeiro oficializou nesta terça-feira (22) a mudança do nome do trajeto dos megablocos do Centro para "Circuito de Blocos de Carnaval de Rua Preta Gil". A decisão, assinada pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), foi publicada no Diário Oficial apenas dois dias após a morte da artista, e gerou comoção entre foliões, amigos e admiradores.

O novo circuito homenageia diretamente a trajetória da cantora na cena carnavalesca da cidade. O trajeto inclui a concentração na Rua Primeiro de Março, seguindo pela Avenida Presidente Antônio Carlos, até a dispersão na altura da Rua Araújo Porto Alegre, exatamente o percurso tradicional dos grandes blocos que arrastam multidões pelas ruas do Centro.

Em sua justificativa, o prefeito destacou a relevância histórica de Preta Gil no resgate do carnaval de rua no Rio. “Considerando a participação decisiva de Preta Gil na retomada do carnaval de rua no Centro do Rio, contribuindo para sua afirmação enquanto espaço urbano de cidadania cultural”, escreveu Paes.

A ideia do nome partiu do jornalista Rafael Godinho, amigo próximo da cantora, e encontrou apoio imediato entre os que reconhecem o papel fundamental do icônico "Bloco da Preta". Inspirado na energia dos trios elétricos de Salvador, o bloco foi responsável por popularizar o formato na capital fluminense, abrindo caminho para outros megablocos e transformando o carnaval de rua em um evento de projeção nacional.

A homenagem vem num momento de dor e saudade. Preta Gil faleceu no último domingo (20), aos 50 anos, em Nova York, onde realizava um tratamento experimental contra um câncer colorretal. Após uma remissão inicial, a doença voltou de forma agressiva, atingindo outros órgãos e linfonodos. A artista estava acompanhada por familiares na reta final de sua batalha.

Filha de Gilberto Gil e Sandra Gadelha, Preta deixa um legado que vai muito além da música. Sua trajetória foi marcada pela luta contra o racismo, pela valorização do corpo real, pelos direitos das mulheres e da comunidade LGBTQIA+. Também deixa seu filho, Francisco, e a neta Sol de Maria, além de milhares de fãs que encontram agora no novo nome do circuito carnavalesco uma forma de manter viva sua energia, irreverência e compromisso com a liberdade de ser quem se é.