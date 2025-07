Saiba quem é a prima dos principes William e Harry encontrada morta

A jovem Rosie Roche de apenas 20 anos, prima de segundo grau da princesa Diana e de seus filhos, william e Harry, foi encontrada sem vida no dia 14 de julho, na residência da família em Norton, no condado de Wiltshire. Ao lado de seu corpo, uma arma de fogo. A notícia, mantida sob sigilo por uma semana, só veio a público nesta segunda-feira (22).

Segundo informações divulgadas pelo jornal The Sun, Rosie se preparava para uma viagem com amigos quando tudo aconteceu. Ela foi encontrada pela própria mãe e pela irmã, em um momento que a família classificou como “devastador”. A polícia local foi acionada, e, de acordo com o legista regional Grant Davies, a morte foi considerada “não suspeita”, sem indícios de participação de terceiros. Ainda assim, o inquérito foi aberto e a audiência oficial está marcada para o dia 25 de outubro.

Estudante de Literatura Inglesa na prestigiada Universidade de Durham, Rosie era vista como uma jovem brilhante, carismática e muito querida no meio acadêmico. Um porta-voz da universidade lamentou profundamente a perda. “Sua ausência será sentida por todos que tiveram o privilégio de conhecê-la”, declarou em nota.

A tragédia envolvendo Rosie Roche não é a primeira perda recente que assombra familiares ligados à monarquia. Em fevereiro de 2024, Thomas Kingston, marido de Lady Gabriella, também prima dos príncipes William e Harry, foi encontrado morto com uma lesão na cabeça. Na ocasião, uma arma também foi encontrada próxima ao corpo, e o laudo apontou suicídio.