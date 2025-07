Irmão de Oruam se pronuncia após prisão do rapper

A prisão do rapper Oruam, nome artístico de Davi dos Santos Nepomuceno, mobilizou as redes sociais na última terça-feira (22/7) e gerou forte comoção entre fãs e familiares. Quem não ficou em silêncio foi seu irmão, Lucca, que publicou um vídeo comovente na madrugada desta quarta-feira (23/7), em que desabafa sobre o momento devastador vivido por todos ao redor do artista.

“Todo mundo sempre espera, nesses momentos, que eu seja forte pra passar força pra minha família, mas não é toda hora que dá pra ser forte; eu também sou ser humano. Levar meu irmão pra ser preso e ver o estado da minha mãe… isso é de despedaçar o coração de qualquer um”, declarou Lucca, visivelmente abalado.

No desabafo, ele ainda revelou a preocupação com o impacto que a notícia pode causar no pai, atualmente encarcerado. “Me dói mais ainda pensar que isso vai destruir o meu pai quando ele souber disso lá dentro. O meu pai já passou por tanta coisa. Ele sempre lutou pra que a gente tivesse uma vida digna, diferente da que ele teve. Sempre esperou muito de mim, que eu cuidasse da minha mãe.”

Lucca também aproveitou para reforçar seu comprometimento com a proteção da família e criticou a forma como a prisão foi conduzida. “Quem me conhece sabe o tanto que eu luto todos os dias pra proteger o Mauro, o quanto eu dou a vida por ele, pela minha família, pelos meus. Não estou aqui pra criticar os policiais ou o Estado, acho que todos puderam ver como a situação foi conduzida e deu no que deu.”

Ainda no vídeo, o irmão de Oruam reconheceu que o rapper cometeu erros, mas não poupou palavras ao falar sobre o que considera ter sido uma abordagem violenta por parte da polícia. “Não estou aqui pra passar pano pro Mauro. Ele mesmo sabe que errou, se excedeu, agiu por impulso. Mas toda ação tem uma reação, e a dele foi baseada na ação dos policiais que estavam ali, hostilizando e agredindo as pessoas que estavam com ele.”

Encerrando o relato, Lucca fez um apelo direto aos fãs e seguidores do artista. “Vim aqui fazer um apelo… A gente vai mobilizar um exército de joelhos no chão. Vamos orar pela vida do Mauro”, pediu, ressaltando ainda: “Meu irmão não é bandido.”