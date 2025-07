Leo Dias se arrepende de expor Klara Castanho: "Invadi a privacidade dela"

No ar nesta segunda-feira (21), o programa No Alvo trouxe um desabafo do jornalista Leo Dias ao assumir que se arrepende da matéria mais polêmica de sua carreira, a notícia sobre Klara Castanho em 2022. Na época, a atriz enfrentava um momento delicado e optou por entregar um bebê para adoção após ser vítima de estupro, episódio que acabou sendo exposto na mídia e gerou comoção nacional.

Quando questionado sobre qual notícia mais se arrepende de ter dado, Leo não hesitou: “Eu não menti. Eu liguei pra ela. Eu guardei essas informações por meses, mas eu exagerei porque as pessoas não estão preparadas pra toda verdade do mundo. Eu invadi demais a privacidade dela”, revelou, em tom reflexivo.

A resposta veio seguida de outra pergunta incisiva: “E vale a pena, Leo, dar uma notícia sem ter 100% de confirmação?”.

Com um ar visivelmente mais cauteloso, Leo admitiu que mudou sua postura. “Não. Hoje eu entendi que não... Hoje não, já há bastante tempo... mesmo 100% de confirmação! O Brasil não está preparado para toda a verdade de todo mundo.”