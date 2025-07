Katy Perry da selinho em mulher durante show em Los Angeles

No dia 15 de julho, enquanto cantava o hit “I Kissed a Girl”, a cantora Katy Perry surpreendeu ao dar um selinho em uma mulher da plateia durante seu show em Los Angeles, a cena viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (22).

Durante a performance, Katy se deitou no palco e curvou a cabeça para trás, encenando a clássica cena do filme Homem-Aranha, em que o herói beija Mary Jane de cabeça para baixo. Foi nesse momento que uma fã se aproximou e a beijou, levando o público à euforia e reacendendo o espírito provocador da canção que marcou sua carreira.

O episódio acontece poucos dias após a artista confirmar publicamente o fim de seu relacionamento com o ator Orlando Bloom. Juntos por nove anos e noivos por seis, o ex-casal é pai de Daisy Dove Bloom, de quatro anos. Apesar da separação, eles seguem mantendo a harmonia como pais, sendo vistos juntos em passeios com a filha.

A decisão foi comunicada por meio de uma nota oficial enviada à imprensa americana, que reforça o comprometimento mútuo com a coparentalidade:

“Diante do grande interesse e das recentes conversas sobre o relacionamento de Orlando Bloom e Katy Perry, os representantes confirmam que Orlando e Katy vêm mudando a dinâmica da relação ao longo dos últimos meses para focar na coparentalidade. Eles continuarão sendo vistos juntos como família, já que a prioridade compartilhada, e que sempre será, é criar a filha com amor, estabilidade e respeito mútuo.”