Wanessa Wolf detona Antonia Fontenelle: "nojenta, racista e transfóbica"

Em um vídeo publicado em seu instagram nesta terça-feira (22), a influenciadora Wanessa Wolf não poupou palavras ao condenar os ataques de também influenciadora e apresentadora Antonia Fontenelle dirigidos à deputada federal Erika Hilton, que já havia anunciado medidas legais contra Fontenelle por declarações de teor ofensivo e discriminatório.

“Antonia Fontenelle, você tá doida, minha filha? Eu assisti a porcaria do seu vídeo, tá dando até radiação, caindo aqui meus dentes de tanta radiação que você fala com essa sua boca podre”, começou a influenciadora, visivelmente indignada com o conteúdo publicado pela ex-apresentadora.

Fontenelle havia feito críticas à aparência de Erika Hilton, referindo-se ao cabelo crespo da parlamentar com termos pejorativos. Para Wanessa, esse tipo de fala ultrapassa qualquer limite do aceitável: “Você só faz merda (…). Respeita a Érika Hilton! Você pode sim criticar ela como política, fazendo críticas embasadas na política. Agora, não atacar o seu fenótipo, não atacar características dela, porque o cabelo crespo não é duro não, ridícula”, disparou.

Sem economizar nas palavras, Wanessa prosseguiu: “Duro? Não vou nem falar o que é duro e você tá precisando. Você é ridícula, mulher. Você é nojenta, asquerosa. Tenho nojo de você. A radiação que você fala me deixou assim [sem dente]”, ironizou, fazendo referência ao desgaste causado pelo conteúdo de Fontenelle.

As críticas não pararam por aí. Em sua série de stories, a influenciadora foi ainda mais incisiva: “Você é doida, Antonia Fontenelle? Lava sua boca com todos os detergentes, coloca água sanitária com diabo verde antes de falar qualquer coisa de qualquer outra pessoa. Porque você não presta pra falar de ninguém”, afirmou.

Em outro trecho, Wanessa acusou Fontenelle diretamente de comportamentos discriminatórios: “Você não tem moral pra falar de ninguém. Você tá se achando porque é branca, loira? Você não é loira natural, não, minha filha. Você é uma racista, transfóbica, preconceituosa. Todos os preconceitos você carrega dentro de si.”

Para encerrar o desabafo, Wanessa foi categórica: “Você não merece estar no convívio social porque não sabe respeitar as diferenças. Deleta seu Instagram e suas coisas, para de falar. Não quero mais ouvir sua voz. Cansei de você.”