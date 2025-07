Juliette exibe rosto inchado após uso da esperma de salmão: "um baiacu"

Juliette chamou atenção dos seguidores ao aparecer nas redes sociais, nesta quarta-feira (23), com o rosto visivelmente inchado. Um novo protocolo estético que inclui o uso de esperma de salmão, conhecido tecnicamente como PDRN. A técnica, voltada para a regeneração da pele, tem ganhado popularidade entre celebridades brasileiras.

“Antes da beleza vem a humilhação! Toda inchada, tá engraçado. Eu estou colocando Bepantol e ele [o médico] disse hoje que eu ia acordar igual um baiacu”, contou Juliette, sem perder o bom humor, em seu story no Instagram. Ainda segundo ela, “a pele está como se fosse uma casquinha e tudo muito inchado. Ontem ardeu e hoje nem tanto”.

A campeã do BBB 21 revelou que passou por um verdadeiro dia de beleza. Além do protocolo com esperma de salmão, ela também realizou sessões de ultrassom facial, laser de CO2 e aplicação de bioestimulador de colágeno no pescoço.

O PDRN, que usa derivados do DNA do salmão para estimular a regeneração celular, tem se tornado febre entre famosas que buscam rejuvenescimento e viço para a pele. Nomes como Virgínia Fonseca, Alane Dias e Deborah Albuquerque já adotaram a técnica, que une ciência, estética e um toque de ousadia.