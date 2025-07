Gracyanne pede divórcio litigioso de Belo e processo corre em segredo

Segundo informações divulgadas pelo portal LeoDias, a dançarina Gracyanne Barbosa deu entrada em um pedido de divórcio litigioso contra o ex marido, o cantor Belo na última quinta-feira (18), na 6ª Vara de Família da Comarca da Capital, no Rio de Janeiro. O processo, que corre em segredo de Justiça, marca mais um capítulo no fim de um dos casamentos mais emblemáticos da mídia brasileira.

De acordo com o site, o valor da causa foi estipulado em R$ 1 mil. Ainda segundo a publicação, Gracyanne não busca qualquer benefício financeiro com a ação: “não quero dinheiro, só quero oficializar o fim”, teria dito a artista a pessoas próximas.

O relacionamento entre Belo e Gracyanne começou em 2007, enquanto o cantor ainda cumpria pena em regime semiaberto. Em 2012, eles selaram a união em uma cerimônia luxuosa no Rio de Janeiro. Durante mais de uma década, formaram um dos casais mais comentados e fotografados do país, marcando presença em eventos e acumulando fãs com declarações públicas de amor.

No entanto, o cenário mudou drasticamente em abril de 2024, quando veio a público a confirmação da separação. Na ocasião, Gracyanne admitiu ter cometido uma traição e revelou que os dois estavam vivendo separados “há alguns meses”. O anúncio causou comoção nas redes sociais e foi amplamente repercutido pela imprensa.