Visitante de um museu francês come banana avaliada em mais de R$ 30 milhões

No último dia 12 de julho, um visitante do Centro Pompidou, na cidade de Metz, na França, simplesmente comeu uma banana colada na parede, parte da obra “Comedian”, do provocador artista italiano Maurizio Cattelan. Avaliada em US$ 6,2 milhões (mais de R$ 30 milhões), a criação viralizou nas redes sociais e provocou reações por toda parte.

Segundo nota oficial do museu, “a equipe de segurança interveio rápida e calmamente”, garantindo a integridade do restante da instalação. A própria instituição informou que a obra foi “reinstalada em minutos”. Isso porque, segundo as instruções do artista, a fruta deve ser substituída regularmente, já que é perecível.

Apesar do alívio do Pompidou com a rápida reposição, Cattelan demonstrou uma leve frustração com o ato do visitante. “Estou decepcionado porque ele não comeu a casca e a fita”, declarou, ironicamente. Para o artista, o episódio revela como a provocação de sua arte continua sendo mal interpretada. “Em vez de comer a banana com casca e fita adesiva, o visitante simplesmente consumiu a fruta”, comentou.

“Comedian” surgiu na feira Art Basel, em Miami, em 2019, e desde então gera intensos debates. À época, a obra foi comprada por milhões, mesmo sendo composta apenas por uma banana comum presa na parede com fita adesiva. A proposta, segundo Cattelan, é uma crítica direta ao mercado especulativo da arte contemporânea, que, em suas palavras, muitas vezes favorece cifras em vez de conteúdo.