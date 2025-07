Corpo de Preta Gil chega ao Brasil

O corpo da cantora Preta Gil, que faleceu no último domingo (20), desembarcou na manhã desta quinta-feira (24) no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. A bordo do voo, também vieram os familiares mais próximos que a acompanharam até seus últimos dias nos Estados Unidos, o filho Francisco Gil, a neta Sol de Maria, a madrasta Flora Gil e a médica Roberta Saretta, que esteve presente durante o tratamento experimental contra o câncer.

O destino agora é o Rio de Janeiro, onde fãs, amigos e artistas se preparam para prestar a última homenagem à artista. Assim que chegou ao Brasil, o corpo foi encaminhado ao laboratório do Cemitério e Crematório da Penitência para os procedimentos finais antes da cerimônia de despedida.

Preta Gil será velada nesta sexta-feira (25), no imponente Theatro Municipal do Rio de Janeiro. Atendendo a um desejo que ela própria manifestou em vida, o velório será aberto ao público entre 9h e 13h, permitindo que os admiradores possam se despedir daquela que nunca se calou diante das injustiças e sempre celebrou sua ancestralidade com orgulho.

A data escolhida não poderia ser mais simbólica, 25 de julho marca o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, um reflexo direto da luta que Preta encarnou em cada palco, entrevista ou discurso. Lutou contra o racismo, pela autoestima das mulheres negras e fez de sua trajetória artística uma extensão da militância.

Gilberto Gil e Sandra Gadelha, pais da cantora, já estão no Rio. A Prefeitura também confirmou o reforço de agentes para organizar o acesso e garantir a segurança do público, que promete lotar os arredores do Theatro Municipal numa despedida que, mais do que triste, será histórica.