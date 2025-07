Trajeto do cortejo de Preta Gil é divulgado pela Prefeitura do Rio

O velório de Preta Gil, que morreu no último domingo (20) após lutar contra um câncer, acontecerá de 9h e 13h no Theatro Municipal do Rio nesta sexta-feira (25).O corpo da cantora seguirá em cortejo pelo mesmo circuito que consagrou o Bloco da Preta, símbolo de diversidade e empoderamento no carnaval carioca .

A Prefeitura do Rio confirmou, nesta quinta-feira (24), que montou uma operação especial envolvendo a CET-Rio, a Guarda Municipal, a Comlurb e o Centro de Operações para garantir a segurança e organização da cerimônia e do cortejo. Diversas ruas do entorno do Theatro Municipal terão o tráfego interditado para que fãs e admiradores possam prestar suas últimas homenagens à artista.

"Preta Gil foi uma das maiores incentivadoras do carnaval de rua do Rio. Seu cortejo passando pelo circuito dos megablocos é mais que simbólico: é um tributo à história que ela escreveu nesta cidade", declarou a prefeitura, ao divulgar o trajeto do cortejo.

O corpo da cantora chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, na manhã desta quinta-feira e será transferido para o Rio ainda hoje. A interdição das vias ao redor do Theatro começa já na noite de quinta, às 19h, e se estende até o fim da tarde de sexta.

Após o velório público, marcado para as primeiras horas da sexta, o corpo seguirá por ruas como Araújo Porto Alegre, Presidente Vargas e Viaduto do Gasômetro até o Crematório e Cemitério da Penitência, no Caju. Lá, uma cerimônia de despedida reservada a familiares e amigos mais próximos será realizada até as 17h.

Confira as interdições principais: