Após sair das plataformas adultas, Sophie Buttini expõe propostas de famosos

Após chocar o público com seu vídeo de arrependimento e decisão de deixar as plataformas +18, a influencer argentina Sophie Buttini, 26 anos, que atualmente mora em Santa Catarina, expôs os bastidores da sua antiga rotina, propostas indecentes de artistas poderosos, muitos deles casados.

“A maioria queria me conhecer pessoalmente, falavam em R$ 100 mil, viagens, carros, joias... Eles pagavam pelo sigilo, mas nunca topei sair da internet. Já recebi propostas de jogadores, atores, políticos… todos querendo o mesmo: pagar por exclusividade, por silêncio, por sexo”, conta.

Sophie revela a proposta mais ousada. Um apresentador, que aparece sempre com a família, queria que ela tirasse férias com ele, a própria mulher e os filhos na Europa. Detalhe: que Sophie embarcasse no mesmo voo e ficasse no mesmo hotel onde a família estaria.

“Claro, ninguém desconfiaria de nada. Até porque a mulher nem me conhecia, não ia imaginar. Ele queria dar uma fugida para o meu quarto quando tivesse brecha. A ideia era aproveitar os intervalos. Me ofereceu R$ 100 mil. E insistiu muito, era uma ideia fixa dele”, entrega..

Mesmo negando esse tipo de proposta, Sophie confessa que já se rendeu a muitos pedidos na web. Tudo pelo dinheiro. “Fazia coisas que não tinha tesão, que estavam além do meu limite. Esses famosos pagam alto por videochamadas, por exemplo. Era coisa de R$ 10 mil por meia hora”, conta.

Sophie diz que a maioria fazia pedidos bizarros e inusitados, além de confissões picantes. Outros artistas pagavam para desabafar e depois assistiam a influencer em performance de sexo com brinquedinhos eróticos. “Eu extrapolava meus limites porque sempre fui homossexual. Não gostava disso, mas fazia pelo dinheiro. Me adoeci. Mas felizmente acordei e abandonei tudo isso”.

A influencer diz que decidiu falar agora, não para se vitimizar, mas para mostrar que o machismo e a exploração feminina existem até quando a mulher parece estar no controle. “Não é porque você cobra por algo que você não está sendo usada. E quando a fama entra no jogo, o assédio vira poder, o dinheiro vira chantagem”.

Atualmente, Sophie está focada em empreender, lançar sua própria marca de moda feminina e contar sua história real, com episódios semanais em suas redes sociais. Ela abandonou as plataformas adultas, não grava mais cenas explícitas há pelo menos três meses e viralizou com um discurso corajoso e revelador.