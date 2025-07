Malvino Salvador e esposa ensinam como se defender de agressão em elevador

O casal Kyra Gracie e Malvino Salvador publicou um vídeo com técnicas de autodefesa que podem ajudar mulheres a se protegerem em situações extremas, como a que vitimou a namorada do ex-jogador de basquete Igor Cabral. Ele foi preso após ser flagrado por câmeras de segurança desferindo cerca de 60 socos contra a jovem dentro de um elevador.

Kyra, de 40 anos, lutadora profissional e faixa preta de jiu-jitsu, simulou com o marido como reagir a uma situação semelhante. Na encenação, Malvino, de 49, finge atacar a esposa. Ela cai ao chão, mas em seguida mostra como o uso das pernas pode ser crucial para afastar o agressor e criar uma oportunidade de fuga.

"Ele bateu no meu rosto. Quando eu caio, eu preciso usar as pernas para me defender. Eu não posso ficar vulnerável. Minha perna vai chutar tanto o joelho quanto o rosto e esperar a oportunidade para eu sair daquela situação. Mirando sempre no joelho para ele não consiga me seguir. Assim que eu me sentir segura, eu levanto e fujo", explica Kyra, com firmeza.

Em outra parte do vídeo, a atleta ensina o que fazer caso o agressor tente um novo ataque em pé:

"Eu encurtei a distância, dei um chute e fui para as costas, grudo minha cabeça para não receber os golpes e aproveito para fugir", demonstrou.

A motivação para o vídeo foi clara: o brutal ataque cometido por Igor Cabral.

"O homem desferiu mais de 60 socos no rosto de uma mulher", disse Kyra, visivelmente indignada. Já Malvino alertou: "Uma brutalidade! Um cara que provavelmente sabia técnicas de luta. Um cara muito forte e uma menina completamente indefesa. Defesa pessoal é antecipação".

A iniciativa do casal repercutiu entre famosas, que se manifestaram nos comentários.

"Queridos, muito obrigada por isso! Mulheres, às artes marciais!", escreveu Babi Xavier.

"Obrigada por isso! Vi o vídeo da agressão e é desesperador!", comentou Paloma Bernardi.

"Depois desse vídeo horrível que vi, só um vídeo feito o de vocês pra acalmar meu coração, obrigada por essa aula e ensinamentos pra tantas de nós", agradeceu Vanessa Lopes.