"Fui inconsequente": Claudia Raia responde críticas de sua gravidez aos 55

Claudia Raia relembrou, durante sua participação no Saia Justa desta quarta-feira (30), os desafios e riscos que enfrentou ao engravidar de forma natural aos 55 anos. Mãe de três, sendo o caçula Lucca, de apenas dois anos, fruto da união com Jarbas Homem de Mello, a atriz não economizou nas palavras ao refletir sobre a decisão: “Eu fui muito inconsequente. Hoje eu consigo ver. Uma gravidez aos 55, que era para ser FIV, inseminação, não rolou. Os hormônios que tomei deram um boost no meu organismo. Engravidei naturalmente, ovulei já na menopausa. Isso é raro? É”, declarou.

Apesar de reconhecer os perigos da gestação tardia, Claudia deixou claro que não se arrepende nem por um segundo da escolha que fez. “Mas que bom que sou inconsequente, que tive coragem. E que dose de coragem! Não me arrependo um minuto por ter decidido isso”, afirmou, com a emoção que já se tornou marca registrada em seus relatos mais íntimos.

A gravidez, anunciada em 2022, gerou comoção, mas também dividiu opiniões nas redes sociais. Claudia foi alvo de comentários críticos e, segundo ela, o julgamento mais duro veio justamente de outras mulheres. “Fui massacrada nas redes. Muitos aplausos, carinho, muito amor, mas das mulheres é mais profundo do que tudo. Peguei num lugar onde as mulheres estavam com 50 anos, no sofá, descansando, filhos crescidos, e eu fiz um filho”, contou em entrevista ao programa Sem Censura, da TV Cultura.

A atriz, que também é mãe de Enzo Celulari, de 28 anos, e Sophia Raia, de 22, frutos de seu antigo relacionamento com o ator Edson Celulari, ainda revelou como lidou com os comentários que tentavam questionar sua decisão. “Me falavam que eu tinha idade para ser avó, que meu corpo que não iria mais voltar. Eu não sou dessa geração que fica olhando comentários, não tenho nem tempo para isso, as pessoas que me falam. Me afeta, mas não sou refém daquilo”, concluiu.