Gracyanne nega volta com Belo, mas assessoria do cantor mantém silêncio

Desde que começaram a circular informações sobre uma possível reaproximação entre Gracyanne Barbosa e Belo, a internet está criando muitas histórias. E enquanto a musa fitness se apressa em negar qualquer chance de reconciliação, a equipe de Belo adota o mais absoluto silêncio, o que só aumenta as suspeitas.

Questionada pela revista Quem sobre os boatos de que teria reatado com o ex-marido, Gracyanne foi enfática: “É mentira.” Mas o que deveria encerrar o assunto teve efeito contrário. O burburinho cresceu ainda mais quando a assessoria do cantor foi procurada para comentar as informações divulgadas por Fabíola Reipert no R7, que apontam para uma crise no relacionamento entre Belo e sua atual namorada, Rayane Figliuzzi. A resposta da equipe foi evasiva: “Nós cuidamos da parte artística dele” e “imagino que Belo não vai falar sobre esse assunto”.

O silêncio do artista diante de uma situação tão rumorosa chamou atenção. Principalmente porque, segundo a colunista, Belo e Rayane estariam enfrentando momentos conturbados. Fontes próximas ao ex-casal revelaram à jornalista que Gracyanne estaria voltando a ocupar espaço na vida do cantor. O reencontro, segundo essas fontes, já teria começado, e não seria apenas cordial.

A faísca que reacendeu os boatos? O aniversário de Dona Terezinha, mãe de Belo. Gracyanne marcou presença no evento, enquanto Rayane, segundo divulgado, sequer teria sido convidada. A ausência chamou a atenção dos fãs e aumentou a tensão em torno da atual fase do cantor.

As polêmicas não param por aí. Ainda segundo Fabíola, as recentes confusões envolvendo Rayane e seu ex-marido estariam preocupando os bastidores da carreira de Belo. O cantor teria perdido um contrato de R$ 1 milhão por conta da exposição negativa que vem sofrendo, consequência direta do relacionamento atual.