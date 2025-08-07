Luana Piovani tem passagem "fraudada" e é barrada em voo internacional

A atriz Luana Piovani foi impedida de embarcar em um voo da TAP Air Portugal, na última sexta-feira (1º), no aeroporto JFK, em Nova York. Nas redes sociais, ela afirmou ter comprado passagem executiva, mas foi surpreendida ao descobrir que seu nome havia sido simplesmente apagado da reserva. “Meu nome não existia na reserva”, disse, visivelmente abalada. Agora, a companhia aérea acusa a existência de “suposta fraude” no bilhete e acionou a polícia em São Paulo.

De acordo com nota oficial divulgada pela TAP na noite desta quarta-feira (6), a passagem foi adquirida por meio de uma agência de viagens, e o bilhete emitido estaria envolvido em um possível esquema fraudulento. A empresa informou que registrou um boletim de ocorrência junto à autoridade policial em São Paulo, após a identificação do que chamou de “suposta fraude na emissão do bilhete aéreo”.

“A TAP Air Portugal informa que entrou em contato com o(a) agente/representante legal da cliente sra. Luana Piovani para apresentar os esclarecimentos pertinentes sobre a compra realizada através de agência de viagens em seu nome”, afirma o comunicado oficial da companhia.

A atriz relatou ter chegado com antecedência ao aeroporto para realizar o check-in da classe executiva, quando foi informada de que seu nome não constava na lista de passageiros. A passagem, segundo ela, custou 4 mil euros, cerca de R$ 20 mil, e precisou ser comprada novamente, na mesma noite, com o suporte de sua agência de turismo. O valor da nova compra não foi revelado.

O episódio, no entanto, ganhou contornos ainda mais delicados com as acusações de mau atendimento. Luana afirmou ter sido tratada com descaso e ironia no balcão da TAP, operado por funcionários da Dnata, empresa terceirizada baseada nos Emirados Árabes. “Me trataram como se eu realmente fosse uma louca e tivesse tentando dar o golpe na TAP”, disparou. Ela ainda mencionou risos e deboches por parte da equipe, o que intensificou sua frustração. “Pagamos cada vez mais caro por serviços cada vez piores”, desabafou.

Em tom de denúncia, a atriz levantou a hipótese de ter sido alvo de discriminação. “Será que eu fui mais uma mulher acima de 40 anos solteira, escolhida para me dar mal?”, questionou, relembrando o episódio vivido por Ingrid Guimarães no início do ano com a American Airlines, quando também enfrentou constrangimentos durante uma viagem internacional.

Luana Piovani anunciou que vai acionar judicialmente tanto a TAP quanto a Dnata, e promete levar o caso adiante. Enquanto a investigação avança, o caso repercute nas redes sociais, onde internautas se dividem entre apoio à atriz e questionamentos sobre a origem da suposta fraude.